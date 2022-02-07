Сегодня отмечается Международный женский день

Это день весны, женской красоты, нежности, душевной мудрости и внимания к женщине, вне зависимости от её статуса и возраста.

Главный весенний праздник, в который принято поздравлять всех девочек, девушек и женщин, впервые был отпразднован в Германии, Дании и Швейцарии ровно 110 лет назад. Своему появлению праздник обязан известной немецкой активистке за права женщин – Кларе Цеткин. И если когда-то, праздник был учреждён в целях борьбы женщин за равные права, то сегодня времена неравноправия в прошлом, представительницы прекрасного пола безо всяких ограничений могут выбрать себе профессию и заниматься тем, что им действительно нравится.

Сегодня представительницы прекрасного пола освоили практически все сферы. Женщины летают в космос, руководят предприятиями, заседают в Государственной думе. Врач, учитель, библиотекарь - уже давно эти слова воспринимаются как слова женского рода.

Женскими стали целые отрасли - легкая и пищевая промышленность, торговля и сфера обслуживания. Женщины служат в армии и даже пилотируют боевые вертолеты. И в любую работу представительницы прекрасной половины человечества привносят мудрость и обаяние, милосердие и очарование, нежность и чуткость.

Женщины - опора семьи, хранительницы домашнего очага, нежные матери и заботливые жены.

Недаром, главный женский праздник отмечают весной. Ведь весна и женщина так похожи. Они обе несут в мир тепло и свет, пробуждают лучшие чувства, дарят надежду и радость, несут саму жизнь.

А в этот день – 8 марта - весна особенно прекрасна, природа особенно красива, солнце самое яркое, а на душе тепло от трогательных женских улыбок.