8 марта, 07:31
 2 °C
115,62
105,81
  • BANNER
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
8 марта, 10:29
НовостиПамять

Городовиковск простился с сержантом контрактной службы ВДВ Максимом Медведевым, проводив его в последний путь

Городовиковск простился с сержантом контрактной службы ВДВ Максимом Медведевым, проводив его в последний путь

Максим с честью исполнил свой воинский долг по защите интересов нашей Родины. Погиб в ходе спецоперации по защите мирных жителей Донбасса.

Указом Президента России Максим Владимирович Медведев награжден орденом Мужества посмертно. Глава Калмыкии Бату Хасиков выразил соболезнования родным и близким солдата. «Максим оставался верен присяге и Родине. Его имя навсегда останется в истории и в списке наших героических земляков», — подчеркнул Бату Хасиков. Семье Максима Медведева будет оказана вся необходимая помощь от республики и федерального центра.

Прощание с героем прошло с соблюдением всех воинских почестей. На церемонии присутствовали члены семьи, родственники, друзья, знакомые, представители правительства и руководства республики и части, в которой служил погибший.

Для жителей Калмыкии - это общая боль и невосполнимая утрата. Но в то же время сердца полны благодарности. Вечная слава герою Родины!

 Вступайте в нашу группу Вконтакте!
Вперёд
Социальная сфера

Политика

Образование

Культура

Спорт
Здравоохранение
Экономика
Происшествия
Вести Калмыкия