Городовиковск простился с сержантом контрактной службы ВДВ Максимом Медведевым, проводив его в последний путь

Максим с честью исполнил свой воинский долг по защите интересов нашей Родины. Погиб в ходе спецоперации по защите мирных жителей Донбасса.

Указом Президента России Максим Владимирович Медведев награжден орденом Мужества посмертно. Глава Калмыкии Бату Хасиков выразил соболезнования родным и близким солдата. «Максим оставался верен присяге и Родине. Его имя навсегда останется в истории и в списке наших героических земляков», — подчеркнул Бату Хасиков. Семье Максима Медведева будет оказана вся необходимая помощь от республики и федерального центра.

Прощание с героем прошло с соблюдением всех воинских почестей. На церемонии присутствовали члены семьи, родственники, друзья, знакомые, представители правительства и руководства республики и части, в которой служил погибший.

Для жителей Калмыкии - это общая боль и невосполнимая утрата. Но в то же время сердца полны благодарности. Вечная слава герою Родины!