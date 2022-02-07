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8 марта, 09:39
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Бату Хасиков поздравил жительниц Калмыкии с Международным женским днём

Бату Хасиков поздравил жительниц Калмыкии с Международным женским днём

"Сегодня в ваш адрес звучат искренние слова нежной, сердечной признательности. Мы говорим их нашим мамам, бабушкам, жёнам, сёстрам, дочерям, подругам, коллегам по работе.

Вы приносите в наш мир гармонию, красоту и самое сильное, чистое, бескорыстное чувство – материнскую любовь. Беззаветно отдаёте себя детям, их развитию, воспитанию, волнуетесь и переживаете за них, гордитесь и радуетесь их успехам, делаете всё, чтобы они выросли достойными людьми.

Забота о детях, тепло домашнего уюта, которым вы всегда стремитесь окружить своих родных, – всё это нелёгкий каждодневный труд. Он, конечно же, заслуживает самого высокого признания.

При этом вы, каким-то непостижимым образом, везде и всё успеваете, достигаете вершин в самых разных сферах деятельности, вызываете неизменное уважение своей обязательностью, надёжностью, ответственным подходом к делу.

Благодарим вас и за то, что вы делаете каждого мужчину сильнее, мужественнее, мудрее.

Еще раз от всего сердца поздравляю вас с праздником! Желаю вам здоровья, добра, терпения, взаимопонимания и благополучия во всём!

Будьте счастливы!" - говорится в поздравлении Главы Калмыкии Бату Хасикова

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