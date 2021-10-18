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18 ноября, 12:58
НовостиОбществоЗдравоохранение

Сегодня отмечается Международный день отказа от курения

Сегодня отмечается Международный день отказа от курения

Он приходится на каждый третий четверг ноября.

Его цель - снизить распространенность этой пагубной привычки, а также привлечь к борьбе с курением представителей различных организаций, социальных слоев и медиков. Также этот день призван повысить осведомленность граждан о вреде табака. Негативное влияние курения очевидно и большинство россиян считают его вредной привычкой, однако, способны бороться с никотиновой зависимостью лишь немногие.

Если верить данным статистики, в Калмыкии курят 18,5% жителей республики.

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