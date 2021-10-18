Мобильная станция переливания крови отправляется в Цаган-Аман

Сдать кровь можно будет 23 и 24 ноября этого года в Юстинской районной больнице с утра и до обеда. При посещении мобильной станции при себе необходимо иметь паспорт и СНИЛС.



В качестве бонуса доноров ждёт сладкий чай, печенье и компенсация на питание. А также справка об освобождении от работы на 2 дня. Как напоминают медики, к сдаче крови допускаются граждане строго с 18 лет, весом не менее 50 килограммов и не имеющие инфекционных заболеваний.