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18 ноября, 13:38
НовостиЗдравоохранение

Мобильная станция переливания крови отправляется в Цаган-Аман

Мобильная станция переливания крови отправляется в Цаган-Аман

Сдать кровь можно будет 23 и 24 ноября этого года в Юстинской районной больнице с утра и до обеда. При посещении мобильной станции при себе необходимо иметь паспорт и СНИЛС.

В качестве бонуса доноров ждёт сладкий чай, печенье и компенсация на питание. А также справка об освобождении от работы на 2 дня. Как напоминают медики, к сдаче крови допускаются граждане строго с 18 лет, весом не менее 50 килограммов и не имеющие инфекционных заболеваний.

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