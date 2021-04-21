  • Imgonline Com Ua Resize BhYOfVomWA
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
20 мая, 12:30
НовостиМолодёжная политикаКультура

Делегация из Калмыкии отправилась на ХХ «Дельфийские молодежные игры России» в Пермь

Делегация из Калмыкии отправилась на ХХ «Дельфийские молодежные игры России» в Пермь

Предусмотрены  50 номинаций, в их числе игра на фортепиано, скрипке, народных инструментах, а также тележурналистика,  кулинарное искусство, парикмахерское дело, сохранение культурного наследия и многие другие. Участники из Калмыкии выступят в пяти из них. В прошлом году из-за эпидемиологических ограничений российские Дельфийские игры проводились онлайн.

В этот раз отборочный тур проходил дистанционно. А вот на очный этап отправились 19 человек, сольные исполнители и ансамбли. Перед отъездом они поделились с нашим корреспондентом Татьяной Шолоховой своим настроением и тем, какую программу собираются представить на суд жюри.

 

 

 Подписывайтесь на нас в Facebook!
Вперёд
Социальная сфера

Политика

Образование

Культура

Спорт
Здравоохранение
Экономика
Происшествия
Вести Калмыкия