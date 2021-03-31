Мы поддерживаем и радуем друг друга разными способами, но лучше всего это получается у волонтеров. Добровольческое движение становится все популярнее, объявляется прием заявок на участие в проекте «Регион добрых дел».

Желающие могут выбрать свое направление в волонтерстве: школьное, студенческое, добровольчество трудоспособного населения или «серебряное», открытое для самореализации граждан старшего поколения.

Заявку можно отправить до 16 мая на электронный адрес Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. с пометкой «На Конкурс РДД».