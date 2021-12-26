Одиссея степной орлицы. Зимние месяцы хищница по имени Иджил провела в Африке
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Об этом сообщает информационный портал заповедника «Черные земли». Узнать маршрут удалось, благодаря спутниковому передатчику. Им помечена орлица. За время странствий, пернатая пересекла Аравийский полуостров, затем Красное море и оказалась на просторах Кении. Ещё до Нового года Иджил покинула насиженное место в Кенийском национальном парке «Меру» и заповеднике «Бисанади», после чего начала совершать небольшие кочёвки на север.
Возможная причина, по словам орнитологов, жесточайшая засуха, которая охватила африканский регион. Эти дни Иджил проводит в небольших заповедниках «Самбуру» и «Баффало-Спрингс» близ реки Эвасо-Нгиро, но не исключено, что в скором времени её странствия продолжатся. Ученые продолжают следить за птицей.