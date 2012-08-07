17 февраля, 17:35
Активисты ОНФ присоединились к Международной акции «Книжная помощь»
Совместно с неравнодушными жителями столицы удалось собрать десятки томов литературных, научно-познавательных и образовательных изданий из личных библиотек элистинцев. Все книги общественники передали в социальный приют для женщин, оказавшихся в трудной ситуации.
Такой помощи в социальном учреждении обрадовались. Теперь все обитатели «Дома надежды» - смогут провести время с пользой, говорит руководитель Наталья Аккай.
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