Фрагменты самолета времен Великой Отечественной обнаружили поисковики на территории Малодербетовского района

По мнению руководителя региональной "Ассоциации поисковых отрядов "Калмыкия" Дмитрия Халхинова, возможно, на этом военном истребителе совершил свой последний полет Анатолий Киселев из 932-го смешанного авиаполка. Он считается пропавшим без вести с августа 1942 года.

И вот в марте этого года во время работы в центральном архиве Минобороны России в Подольске поисковикам удалось обнаружить сведения о младшем лейтенанте, уроженце Ленинграда.