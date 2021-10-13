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5 ноября, 13:31
Новости

У жителей Калмыкии, как и всей России, появилась возможность получить индивидуальный номер налогоплательщика в интернете

У жителей Калмыкии, как и всей России, появилась возможность получить индивидуальный номер налогоплательщика в интернете

Сделать это можно на портале Госуслуг, не посещая налоговую. Об этом сообщил Премьер министр страны Михаил Мишустин. Теперь можно не только встать на учёт, но и получить уведомление о присвоении ИНН.

Такая мера позволит значительно облегчить и ускорить многие формальные процедуры, также это актуально в условиях сложной эпидемической обстановки

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