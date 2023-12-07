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8 декабря, 12:31
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Сегодня отмечает 90-летие доктор экономических наук , профессор Калмыцкого государственного университета Лаг Бадмахалгаева

Сегодня отмечает 90-летие доктор экономических наук , профессор Калмыцкого государственного университета Лаг Бадмахалгаева

Юбиляра чествовали в рамках проходившей в Элисте научно-практической конференции. Она проходила в дистанционном формате, к ее работе присоединились более 100 участников из разных регионов и стран ближнего зарубежья.

Отметив неоценимый вклад Лага Бадмахалгаева в развитии родной Калмыкии, Глава республики Бату Хасиков представил его к государственной награде, высшей степени отличия – званию «Герой Калмыкии».

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