Сегодня отмечает 90-летие доктор экономических наук , профессор Калмыцкого государственного университета Лаг Бадмахалгаева

Юбиляра чествовали в рамках проходившей в Элисте научно-практической конференции. Она проходила в дистанционном формате, к ее работе присоединились более 100 участников из разных регионов и стран ближнего зарубежья.

Отметив неоценимый вклад Лага Бадмахалгаева в развитии родной Калмыкии, Глава республики Бату Хасиков представил его к государственной награде, высшей степени отличия – званию «Герой Калмыкии».