Более 40 школ Калмыкии оснащены оборудованием для создания цифровой образовательной среды

Это позволит организовать сетевое взаимодействие между школами. Кроме того, в этом году начал свою работу Центр развития одаренных детей по модели Сириус «Теегин одн». На эти цели было направлено порядка 177 млн рублей из республиканской казны. Здесь будут реализованы программы по направлениям «Наука», «Искусство» и «Спорт».

Эти и другие вопросы обсудила министр образования и науки Булган Ангирова на совещании под председательством Первого заместителя Председателя Правительства Республики – регионального министра финансов Очира Шургучеева.