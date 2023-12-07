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8 декабря, 13:33
НовостиПроисшествия

В Элисте по факту мошенничества в сфере ритуальных услуг возбуждено уголовное дело. Сообщают в пресс- службе МВД по Калмыкии

В ходе оперативно- розыскных мероприятий полицейскими пресечена незаконная деятельность группы лиц - работников морга. Они требовали от родственников умерших оплачивать услуги, которые должны оказываться на безвозмездной основе.

Деньги передавались заведующей отделом, которая впоследствии распределяла их между другими участниками преступной группы. При этом оплату за услуги принимал и индивидуальный предприниматель.

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