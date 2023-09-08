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12 сентября, 08:42
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Сегодня окружные избирательные комиссии должны озвучить итоги выборов по одномандатным округам

Сегодня окружные избирательные комиссии должны озвучить итоги выборов по одномандатным округам

Напомним, что 8-9-10 сентября жители республики проголосовали не только за кандидатов в депутаты Народного Хурала, но и в некоторых сельских поселениях прошли выборы местного значения. Все УИКи Калмыкии были обеспечены необходимым технологическим оборудованием, оргтехникой.

Право по наблюдению за ходом голосования и подведением итогов имели свыше одной тысячи наблюдателей от избирательных объединений, зарегистрированных кандидатов и общественной палаты и представители СМИ.

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