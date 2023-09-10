Сегодня в столичных библиотеках Амур-Санана и Балакаева пройдут мероприятия, посвящённые 100-летию со дня рождения народного поэта Дагестана Расула Гамзатова

В этом году на его родине широко отмечают эту дату. Он родился в селении Цада, в семье поэта, он и был его первым учителем и наставником в поэтическом искусстве. В 1943 вышел первый сборник стихов «Пламенная любовь и жгучая ненависть». Окончил Московский литературный институт им. А.М. Горького. Позже Гамзатов возглавил Союз писателей Дагестана.

Широкую известность ему принесла повесть «Мой Дагестан», а также поэтические сборники «Год моего рождения», «Высокие звёзды», «Письмена», «Чётки лет», «Остров женщин» и др.