О происшествиях на дорогах республики за прошедшую неделю

C 4 по 10 сентября 2023 года на дорогах республики зарегистрировано 6 дорожно-транспортных происшествий, в которых 2 человека погибли, 13 человек получили травмы различной степени тяжести.

4 сентября в 11 часов 35 минут 20-летний элистинец, управляя автомашиной Лада-Приора, двигаясь по улице Ипподромная города Элиста, совершил выезд на полосу встречного движения и допустил столкновение с автомашиной Фольксваген-Тигуан, под управлением 37-летней местной жительницы. В результате столкновения оба водителя получили ранения.

5 сентября в 8 часов 45 минут на 248 километре федеральной автодороги Р-22 «Каспий», на территории Целинного района, произошло столкновение двух транспортных средств: автомашины Киа-Соренто, под управлением 61-летнего жителя города Москва и грузового транспортного средства Камаз, под управлением 61-летнего жителя Республики Дагестан. В результате столкновения от полученных травм скончался несовершеннолетний пассажир автомашины Киа-Соренто. Водитель и еще один пассажир легкового автомобиля доставлены в медицинское учреждение.

10 сентября в 18 часов 10 минут на улице Городовикова поселка Цаган Аман произошло столкновение двух транспортных средств: автомашины Мерседес-Бенц ML, под управлением 70-летнего жителя Юстинского района и автомашины Ваз-2121, под управлением 33-летнего местного жителя. В результате ДТП при транспортировке скончалась 47-летняя пассажирка автомашины Ваз-2121. Оба водителя транспортных средств, а также 3 пассажира автомашины Ваз-2121, среди которых 1 несовершеннолетний и 1 пассажир автомашины Мерседес-Бенц доставлены в медицинское учреждение.

В период с 4 по 10 сентября 2023 года на дорогах Республики Калмыкия при надзоре за дорожным движением задержаны и отстранены от управления 32 водителя, управлявшие автотранспортными средствами в состоянии опьянения, в том числе 2 гражданина, ранее лишённые права управления.

За прошедшую неделю на основании информации, полученной в режиме автоматической фото-, видеофиксации на территории Республики Калмыкия сотрудниками Госавтоинспекции вынесено 2769 постановлений об административных правонарушениях.