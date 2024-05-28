Сегодня огнеборцы Элисты провели пожарно-тактические учения в кинотеатре «Октябрь»

По сценарию, очаг возгорания находился в одном из кинозалов. Персонал объекта сработал быстро: была вызвана пожарная охрана, задействована система оповещения людей при пожаре.

Сотрудники МЧС провели разведку в зоне условного задымления, очаг возгорания был оперативно обнаружен. Затем, перед пожарными стояла задача - в наикратчайший срок ликвидировать учебный пожар и не допустить его распространения. С поставленной задачей огнеборцы справились, показали грамотные и слаженные действия.

Всего в учениях от МЧС России приняли участие 37 человек личного состава и 8 единиц техники, сообщила пресс-служба МЧС Калмыкии.