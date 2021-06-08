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2 июля, 19:23
НовостиОбщество

Сегодня объявлен старт нового потока образовательной программы «Женщина-лидер»

Сегодня объявлен старт нового потока образовательной программы «Женщина-лидер»

В этом году он проходит в Южном федеральном округе в Ростове-на-Дону. Это совместный проект с Мастерской управления «Сенеж» президентской платформы «Россия – страна возможностей». Его цель - формирование и развитие сообщества успешных женщин, где каждая является уникальной личностью и готова участвовать в решении значимых социально-экономических задач страны. В прошлом году обучение прошли 137 представительниц прекрасного пола. Они разработали и приступили к реализации 26 социальных проектов. Среди них и депутат Народного Хурала Калмыкии Ольга Бадма-Халгаева.

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