Сегодня объявлен старт нового потока образовательной программы «Женщина-лидер»

В этом году он проходит в Южном федеральном округе в Ростове-на-Дону. Это совместный проект с Мастерской управления «Сенеж» президентской платформы «Россия – страна возможностей». Его цель - формирование и развитие сообщества успешных женщин, где каждая является уникальной личностью и готова участвовать в решении значимых социально-экономических задач страны. В прошлом году обучение прошли 137 представительниц прекрасного пола. Они разработали и приступили к реализации 26 социальных проектов. Среди них и депутат Народного Хурала Калмыкии Ольга Бадма-Халгаева.