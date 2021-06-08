Не стало Легенды калмыцкого национального искусства, Народной артистки Калмыкии Булгун Манджураковой

В сентябре ей было бы 94 года

Булгун Бюрчиевна Манджуракова родилась 13 сентября в 1927 году в Шарнут-Чоносовском аймаке. С самого детства она не расставалась с любимым инструментом, который в руках у ещё маленькой Булгун звучал по-особому.

В годы Великой Отечественной войны многие ребята уходили на фронт под звуки ее домбры. «Булгун, сыграй нам на прощание» — просили молодые солдаты.

Пережила Булгун Бюрчиевна и ссылку. Там, в далёкой снежной Сибири, Булгун закончила курсы агрономов и работала агрономом-семеноводом в совхозе. Вышла замуж, родила дочь.

Из Сибири Булгун Бюрчиевна вместе с мужем вернулась в родной совхоз «Степной» Сарпинского района, бывший хотон Шарнуты.

Работала в стенах Калмыцкого телевидения с самого первого дня. В 1967 году Булгун Бюрчиевна окончила курсы помощников режиссёра и начала работать в качестве специалиста калмыцкой музыки. А в 1970 году ансамбль «Тюльпан» сделал запрос на телевидение, и ее перевели в прославленный коллектив.

В ансамбле проработала около двадцати лет, после чего ушла на заслуженный отдых.

Она не только играла на домбре, но и прекрасно пела. Песни, которые исполняла Булгун Манджуракова, хранятся в золотом фонде Калмыцкого радио. Благодаря великой домбристке обрели свою новую жизнь старинные калмыцкие песни.

Булгун Бюрчиевна Манджуракова вошла в историю калмыцкого музыкального искусства как гениальная домбристка, уникальный музыкант-исполнитель.

Коллектив ГТРК "Калмыкия" выражает глубокие соболезнования родным и близким Булгун Бюрчиевны Манджураковой. Ее уход - невосполнимая потеря для национальной культуры и искусства Калмыкии