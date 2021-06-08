2 июля, 16:06
 35 °C
87,07
73,62
  • Imgonline Com Ua Resize BhYOfVomWA
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
2 июля, 18:28
НовостиРелигия

Бату Хасиков посетил поселок Цаган-Нур Октябрьского района республики

Бату Хасиков посетил поселок Цаган-Нур Октябрьского района республики

Руководитель региона принял участие в открытии Талтахинского хурула «Таши Гоманг». Об этом сообщает официальный сайт Главы Калмыкии.

Бату Хасиков отметил, что этот храм был возведён совместными усилиями жителей Калмыкии – на пожертвования неравнодушных людей, которые внесли свой вклад в строительство такого важного объекта. «Здорово, когда подобные значимые события происходят благодаря активному участию наших жителей, на основе их энтузиазма и единения. Это говорит о том, что мы все дорожим духовным миром, который создаём вокруг себя», – подчеркнул Глава региона.

qmelc64hjoe

Бату Хасиков отметил, что это случилось в преддверии важного буддийского праздника – Дня рождения Далай-ламы XIV. Также Глава региона добавил: «Мы с Правительством республики в свою очередь до конца года проложим до хурула щебёночную дорогу. Кроме того, вместе с АО «Газпром газораспределение Элиста» поработаем вопрос по газификации».

 Помимо этого, Глава Калмыкии посетил Цаган-Нурскую школу им. Н.М.Санджирова, а также обсудил с руководителем Октябрьского РМО Басангом Убушаевым и главой Цаган-Нурского СМО Галиной Эняевой текущие проблемы посёлка и задачи на ближайшее время. «Окажем поддержку в реализации новых проектов и ремонте объектов», – поделился Бату Сергеевич.

 

 Подписывайтесь на нас в Facebook!
Вперёд
Социальная сфера

Политика

Образование

Культура

Спорт
Здравоохранение
Экономика
Происшествия
Вести Калмыкия