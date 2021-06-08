Бату Хасиков посетил поселок Цаган-Нур Октябрьского района республики

Руководитель региона принял участие в открытии Талтахинского хурула «Таши Гоманг». Об этом сообщает официальный сайт Главы Калмыкии.

Бату Хасиков отметил, что этот храм был возведён совместными усилиями жителей Калмыкии – на пожертвования неравнодушных людей, которые внесли свой вклад в строительство такого важного объекта. «Здорово, когда подобные значимые события происходят благодаря активному участию наших жителей, на основе их энтузиазма и единения. Это говорит о том, что мы все дорожим духовным миром, который создаём вокруг себя», – подчеркнул Глава региона.

Бату Хасиков отметил, что это случилось в преддверии важного буддийского праздника – Дня рождения Далай-ламы XIV. Также Глава региона добавил: «Мы с Правительством республики в свою очередь до конца года проложим до хурула щебёночную дорогу. Кроме того, вместе с АО «Газпром газораспределение Элиста» поработаем вопрос по газификации».

Помимо этого, Глава Калмыкии посетил Цаган-Нурскую школу им. Н.М.Санджирова, а также обсудил с руководителем Октябрьского РМО Басангом Убушаевым и главой Цаган-Нурского СМО Галиной Эняевой текущие проблемы посёлка и задачи на ближайшее время. «Окажем поддержку в реализации новых проектов и ремонте объектов», – поделился Бату Сергеевич.