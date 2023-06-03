Сегодня об основных направлениях развития республиканской системы образования будут говорить участники стратегической сессии

В числе докладчиков - профильный министр Булган Ангирова. Также ожидается участие члена коллегии минпросвещения России Андрея Алферова. Кроме того, речь пойдет о реализации федеральных программ и региональных проектов, направленных на повышение качества образования.

Между тем, в школах региона остро стоит проблема с кадрами. И это при том, что главный ВУЗ республики ежегодно выпускает будущих педагогов, согласно контрольным цифрам, которые устанавливает федеральное министерство.

Как решается в Калмыкии вопрос нехватки учителей? – смотрите в дневном выпуске Вестей.