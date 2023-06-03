6 июня, 12:48
 22 °C
87,03
81,33
  • BANNER
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
6 июня, 06:48
Новости

Сегодня об основных направлениях развития республиканской системы образования будут говорить участники стратегической сессии

Сегодня об основных направлениях развития республиканской системы образования будут говорить участники стратегической сессии

В числе докладчиков - профильный министр Булган Ангирова. Также ожидается участие члена коллегии минпросвещения России Андрея Алферова. Кроме того, речь пойдет о реализации федеральных программ и региональных проектов, направленных на повышение качества образования.

Между тем, в школах региона остро стоит проблема с кадрами. И это при том, что главный ВУЗ республики ежегодно выпускает будущих педагогов, согласно контрольным цифрам, которые устанавливает федеральное министерство.

Как решается в Калмыкии вопрос нехватки учителей? – смотрите в дневном выпуске Вестей.

 Вступайте в нашу группу Вконтакте!
Вперёд
Новости на канале Россия 24
    Социальная сфера

    Политика

    Образование

    Культура

    Спорт
    Здравоохранение
    Экономика
    Происшествия
    Вести Калмыкия