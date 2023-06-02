5 июня, 13:43
В Калмыкии вынесен приговор по уголовному делу в отношении бывших должностных лиц администрации Элисты, занимавших должности Главы города, депутата и руководителя аппарата ЭГС
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Они обвиняются в получении взятки и мошенничестве в крупном размере. Вот что нам сообщили сегодня в региональном следственном управлении.
Бывшим главе Элисты и депутату ЭГС назначено наказание в виде лишения свободы сроком 11 и 9 лет соответственно с отбыванием наказания в колонии строго режима. Бывший руководитель аппарата Элистинского горсобрания должен выплатить штраф –3 миллиона 800 тыс. рублей.
Кроме того, они лишены права занимать руководящие должности на 5 лет. Гособвинение по уголовному делу поддержано прокуратурой республики.
Приговор в законную силу не вступил.