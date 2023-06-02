В Калмыкии вынесен приговор по уголовному делу в отношении бывших должностных лиц администрации Элисты, занимавших должности Главы города, депутата и руководителя аппарата ЭГС

Они обвиняются в получении взятки и мошенничестве в крупном размере. Вот что нам сообщили сегодня в региональном следственном управлении.

Бывшим главе Элисты и депутату ЭГС назначено наказание в виде лишения свободы сроком 11 и 9 лет соответственно с отбыванием наказания в колонии строго режима. Бывший руководитель аппарата Элистинского горсобрания должен выплатить штраф –3 миллиона 800 тыс. рублей.

Кроме того, они лишены права занимать руководящие должности на 5 лет. Гособвинение по уголовному делу поддержано прокуратурой республики.

Приговор в законную силу не вступил.