5 июня, 19:02
 19 °C
87,03
81,33
  • BANNER
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
5 июня, 13:43
Новости

В Калмыкии вынесен приговор по уголовному делу в отношении бывших должностных лиц администрации Элисты, занимавших должности Главы города, депутата и руководителя аппарата ЭГС

В Калмыкии вынесен приговор по уголовному делу в отношении бывших должностных лиц администрации Элисты, занимавших должности Главы города, депутата и руководителя аппарата ЭГС

Они обвиняются в получении взятки и мошенничестве в крупном размере. Вот что нам сообщили сегодня в региональном следственном управлении.

Бывшим главе Элисты и депутату ЭГС назначено наказание в виде лишения свободы сроком 11 и 9 лет соответственно с отбыванием наказания в колонии строго режима. Бывший руководитель аппарата Элистинского горсобрания должен выплатить штраф –3 миллиона 800 тыс. рублей.

Кроме того, они лишены права занимать руководящие должности на 5 лет. Гособвинение по уголовному делу поддержано прокуратурой республики.

Приговор в законную силу не вступил.

 Смотрите наши видео на YouTube!
Вперёд
Новости на канале Россия 24
    Социальная сфера

    Политика

    Образование

    Культура

    Спорт
    Здравоохранение
    Экономика
    Происшествия
    Вести Калмыкия