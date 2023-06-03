Сегодня в Элисте состоится Пушкинский день России - традиционный всероссийский праздник поэзии

Он посвящен 224 – годам со дня рождения А.С. Пушкина. В программе запланировано: литературно – музыкальный час «Над пушкинской строкой». В нем выступят народные поэты Владимир Нуров и Григорий Кукарека. А в Республиканском русском театре драмы и комедии спектакль «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях».

В зале Национальной библиотеки им. А.М Санана состоится встреча с потомками Пушкина. Позже состоится музыкально – поэтический вечер «О, ты кого назвать не смею…»