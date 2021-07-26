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16 августа, 19:31
НовостиРелигия

Медовый Спас открыл череду августовских праздников урожая

Медовый Спас открыл череду августовских праздников урожая

Его православные верующие отметили в минувшую субботу. Также с этого дня начался Успенский пост. Строгий и в тоже время – самый короткий из всех. В Казанском кафедральном соборе по традиции в этот день верующие также смогли освятить мед. Считается, что к середине августа соты в ульях обычно заполняются и пасечники приступают к сбору сладкого янтаря, который тут же приносят в храм в благодарность Богу за урожай. Считаются, что такой мед обладает большой целительной силой. По-другому этот день еще называют Маковей или Спас на воде. Каждое из этих названий несет свою историю и является неотъемлемой частью праздника. А само слово Спас является напоминанием о Спасителе и спасении. В церкви в этот день также отмечают Изнесение Древ Креста Господня.

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