2 мая, 22:33
Сегодня ночью на автодороге Яшалта-Городовиковск водитель легкового автомобиля допустил съезд в кювет, пострадавших нет
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Но в аварии на автомобильной трассе Р- 22 «Каспий» избежать жертв не удалось. Как сообщает региональное управление МЧС, ДТП случилась утром в 9.45 1 мая в Кетченеровском районе.
На 165м километре грузовик столкнулся с легковым автомобилем. Два человека погибли. На месте происшествия работали подразделения Кетчеренеровского пожарно-спасательного гарнизона.