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2 мая, 22:33
НовостиПроисшествия

Сегодня ночью на автодороге Яшалта-Городовиковск водитель легкового автомобиля допустил съезд в кювет, пострадавших нет

Сегодня ночью на автодороге Яшалта-Городовиковск водитель легкового автомобиля допустил съезд в кювет, пострадавших нет

Но в аварии на автомобильной трассе Р- 22 «Каспий»  избежать жертв не удалось. Как сообщает региональное управление МЧС, ДТП случилась утром в 9.45 1 мая в Кетченеровском районе.

На 165м километре грузовик столкнулся с легковым автомобилем. Два человека  погибли. На месте происшествия работали подразделения Кетчеренеровского пожарно-спасательного гарнизона.

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