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2 мая, 21:38
Новости

Прошедший от Смоленска до Берлина ветеран, Почетный гражданин Калмыкии вложил в послание свое фото в парадной форме с орденами и медалям

Прошедший от Смоленска до Берлина ветеран, Почетный гражданин Калмыкии вложил в послание свое фото в парадной форме с орденами и медалям

Об этом Петр Лентьев рассказал депутату Государственной Думы Бадме Башанкаеву во время встречи в доме солдата победы. Сегодня Башанкаев поделился видео в своем телеграмм-канале.

«Вот это настоящие люди тех поколений. Он не попросил ничего для себя и семьи - лишь передать слова поддержки нашим воинам и медикам» – подчеркнул депутат. 

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