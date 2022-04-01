Прошедший от Смоленска до Берлина ветеран, Почетный гражданин Калмыкии вложил в послание свое фото в парадной форме с орденами и медалям

Об этом Петр Лентьев рассказал депутату Государственной Думы Бадме Башанкаеву во время встречи в доме солдата победы. Сегодня Башанкаев поделился видео в своем телеграмм-канале.

«Вот это настоящие люди тех поколений. Он не попросил ничего для себя и семьи - лишь передать слова поддержки нашим воинам и медикам» – подчеркнул депутат.