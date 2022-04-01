На 3 мая приходится поминальный день – Радоница

Утром верующие ходили в церкви на панихиды. Дома красили яйца, пекли пироги, лепешки, блины, готовили кутью. Считалось, что блюд должно быть нечетное число, и все сухие. Потом несли их на кладбища. Одно яйцо закапывали в землю, остальное оставляли на могиле.

В этот день не только «кормили» предков, но и проводили на кладбищах различные обряды, чтобы «похоронить» недуги и беды.

Во время ужина на стол для усопших также ставили лишний прибор. После готовили для них баню, приносили воду с веником и чистое белье. Сами при этом не мылись.