3 мая, 14:01
На 3 мая приходится поминальный день – Радоница
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Есть у него второе название – «Окликание предков». В народе существовало поверье, что на Радоницу души усопших спускаются на землю, чтобы повидаться с родными.
Утром верующие ходили в церкви на панихиды. Дома красили яйца, пекли пироги, лепешки, блины, готовили кутью. Считалось, что блюд должно быть нечетное число, и все сухие. Потом несли их на кладбища. Одно яйцо закапывали в землю, остальное оставляли на могиле.
В этот день не только «кормили» предков, но и проводили на кладбищах различные обряды, чтобы «похоронить» недуги и беды.
Во время ужина на стол для усопших также ставили лишний прибор. После готовили для них баню, приносили воду с веником и чистое белье. Сами при этом не мылись.