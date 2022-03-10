12 апреля, 18:59
Концерт Народной артистки Калмыкии Татьяны Чиктеевой
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Концерт солистки государственного ансамбля песни и танца «Тюльпан» состоится в эти выходные. Он посвящен 40-летнему юбилею её творческой деятельности.
Вместе с композитором, заслуженным деятелем искусств республики Аркадием Манджиевым они исполнят полюбившиеся многим песни - «Иниг мини», «Насндан», «Цагселгятя». Юбилейные концерты пройдут в Государственном концертном зале. В них также примут участие артисты ансамбля песни и танца «Тюльпан» и образцового художественного - «Герел» им. Эмбы Манджиева.