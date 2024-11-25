Юный боксер из Калмыкии вошел в состав сборной команды страны

В Москве Александр Дарджинов принял участие во всероссийском соревновании по боксу среди юношей, посвящённое памяти заслуженного тренера СССР Б. Н. Грекова.

В турнире участвовали боксёры в возрастной категории 13–14 лет. Соревнование является традиционным и в этом году оно проходило в 34-й раз. В нем приняли участие около 250 спортсменов из большинства регионов России.

Александр - воспитанник республиканской школы бокса имени Ц.С. Балзанова, продемонстрировал отличные навыки и стойкость в ринге. Он уверенно прошёл через несколько этапов соревнований, в результате чего завоевал бронзовую медаль. Этот успех стал не только наградой за тяжёлый труд и упорные тренировки, но и важным этапом в его спортивной карьере. Александр вошел в состав сборной команды страны.

Фото: Министерство физической культуры и спорта РК