Сегодня Национальный оркестр Калмыкии даст сольный концерт в Московском доме музыки

Это будет завершающее выступление в рамках юбилейного 35-го сезона. А накануне творческий коллектив принял участие в концертной программе «Дыхание светлых именин», посвящённой 225-летию со дня рождения Александра Пушкина.

На сцене Кремлёвского Дворца впервые собрался Всероссийский оркестр национальных инструментов, включающий инструменты, представляющие культуру всех народов России.

В едином порыве зазвучали русская балалайка, бурятская чанза, калмыцкая домбра, осетинский дала-фандыр и башкирский кубыз.

Калмыцкие артисты исполнили композицию «Страна Бумба».