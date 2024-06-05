7 июня, 11:06
 28 °C
96,57
88,76
  • 01
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
7 июня, 08:04
НовостиСобытие

Сегодня Национальный оркестр Калмыкии даст сольный концерт в Московском доме музыки

Сегодня Национальный оркестр Калмыкии даст сольный концерт в Московском доме музыки

Это будет завершающее выступление в рамках юбилейного 35-го сезона. А накануне творческий коллектив принял участие в концертной программе «Дыхание светлых именин», посвящённой 225-летию со дня рождения Александра Пушкина.

На сцене Кремлёвского Дворца впервые собрался Всероссийский оркестр национальных инструментов, включающий инструменты, представляющие культуру всех народов России.

В едином порыве зазвучали русская балалайка, бурятская чанза, калмыцкая домбра, осетинский дала-фандыр и башкирский кубыз.

Калмыцкие артисты исполнили композицию «Страна Бумба».

 Смотрите наши видео на YouTube!
Вперёд
Новости на канале Россия 24
    Социальная сфера

    Политика

    Образование

    Культура

    Спорт
    Здравоохранение
    Экономика
    Происшествия
    Вести Калмыкия