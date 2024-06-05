С сегодняшнего дня в Элисте приступили к отлову бездомных собак

Мероприятие организовано в рамках исполнения государственного контракта, заключённого в мае текущего года.

Отловленные собаки в соответствии с федеральным законом были осмотрены ветеринарными специалистами, вакцинированы против особо опасных болезней, стерилизованы, а также биркованы и возвращены в привычные места обитания.

Добавим, что каждое отловленное животное было зафиксировано фото- и видео-средствами для дальнейшего контроля за качеством проведенных процедур.

Работа в данном направлении будет организована на постоянной основе, сообщает пресс-служба ветеринарии республики.

Видео: Управление ветеринарии Калмыкии