Рифат Сабитов принял участие в презентации премии РОЦИТ «Герои Рунета-2024»

Фото: tvsamara.ru

6 июня на площадке XXVII Петербургского международного экономического форума состоялась презентация премии РОЦИТ «Герои Рунета-2024».

В мероприятии принял участие заместитель Генерального директора — руководитель регионального департамента ВГТРК, председатель комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Рифат Сабитов.

"Замечательно, что эта премия появилась, замечательные специалисты в этой области оценивают труд, работу и вклад людей, которые развивают отечественный интернет. Президент России Владимир Владимирович Путин поставил нам задачу создать технологический суверенитет. Собственно, отечественный интернет - это одно из важнейших направлений нашей с вами общей работы. Конечно же, здесь стоит отметить не только тех, кто активно работает в сетях, создает контент, но и людей, которые создают условия для развития отечественного интернета.

За последние 2 года Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ и Правительство Российской Федерации оказали беспрецедентную поддержку интернет-сегменту развития отечественной экономики, понимая важность этого направления. Беспрецедентные условия заключаются для айти-компаний в освобождении на 3 года налога на прибыль, в грантовой поддержке на 80%, в самой низкой кредитной ставке для развития интернет-технологий (5%), ипотечные условия для айти-специалистов, освобождение от военного призыва на какой-то период и т.д", - подчеркнул Рифат Сабитов.

Заместитель Генерального директора — руководитель регионального департамента ВГТРК, председатель комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Рифат Сабитов в ходе презентации отметил инновационный подход ГТРК "Самара" в плане синергии традиционных и новых медиа

Напомним, в 2021 году на торжественной церемонии открытия нового медиапространства ГТРК "Самара", которое объединило телевидение, радио и интернет-порталы, присутствовал министр цифрового развития России Максут Шадаев.

Рифат Абдулвагапович в ходе своего выступления привел в пример опыт самарского филиала ВГТРК по внедрению конвергентной студии :

"Максут Шадаев был очень приятно удивлен. В этом направление надо двигаться. В этой студии создается продукт, который адаптируется одновременно сразу во все среды: телевидение, радио, сайт и все социальные сети, в которых мы присутствуем. И такой эффект мы сейчас распространяем во всех наших региональных филиалах", - отметил Рифат Сабитов.

Видео: ГТРК "Самара"

В ходе мероприятия также было представлено исследование российских цифровых платформ и сервисов, проведенное РОЦИТ, АКАР и АРИР в первом квартале 2024 года. Эксперты назвали тренды, определяющие развитие Рунета, поделились своими оценками и прогнозами.