Сегодня Национальный драматический театр открывает свой юбилейный 85-й театральный сезон

Он посвящается памяти первых профессиональных артистов Калмыцкого театра. Ровно 85 лет назад это учреждение культуры открыло свои двери. Юбилейное торжество состоится сегодня в 15 часов. В этот день, по традиции, театр представит зрителям праздничную концертную программу, встретит друзей, это приглашенные руководители театров России и зарубежья, а также проведет награждение своих артистов.

Напомним, в преддверии праздничного торжества, в течение 5 вечеров были показаны спектакли режиссеров театра, получившие признание зрителей. Все спектакли проводятся с соблюдением необходимых мер по противодействию распространению Covid-19. Ношение маски обязательно в течение всего пребывания в здании театра.

Подробнее об открытии 85-го театрального сезона расскажем в вечернем выпуске «Вести Калмыкия»