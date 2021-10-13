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8 ноября, 10:02
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Сегодня – Всемирный день рентгенографии

Сегодня – Всемирный день рентгенографии

Это профессиональный праздник для всех специалистов в данной области. В преддверии даты, в Республиканский детский медицинский центр имени Манджиевой поступил рентгенодиагностический хирургический передвижной аппарат, оснащённый цифровой видеосистемой.

 Новая техника будет полезна в полостной и ортопедической хирургии, травматологии, эндоскопии и урологии. Врачи уже прошли обучение по эксплуатации нового рентген-аппарата и готовы его использовать.

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