Сегодня – Всемирный день рентгенографии

Это профессиональный праздник для всех специалистов в данной области. В преддверии даты, в Республиканский детский медицинский центр имени Манджиевой поступил рентгенодиагностический хирургический передвижной аппарат, оснащённый цифровой видеосистемой.

Новая техника будет полезна в полостной и ортопедической хирургии, травматологии, эндоскопии и урологии. Врачи уже прошли обучение по эксплуатации нового рентген-аппарата и готовы его использовать.