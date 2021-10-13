С сегодняшнего дня в региональном центре «Мой бизнес» стартует обучающая программа для молодёжи

На протяжении месяца 300 ребят со всей республики от 14 до 17 лет примут участие в открытых уроках, курсах по основам предпринимательства, деловых играх и тематической смене.

Школьники и студенты пройдут все этапы создания бизнеса – от поиска до привлечения стартового капитала и принятия управленческих решений. В этом им помогут им успешные предприниматели столицы.