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8 ноября, 12:23
НовостиБизнесМолодёжная политика

С сегодняшнего дня в региональном центре «Мой бизнес» стартует обучающая программа для молодёжи

С сегодняшнего дня в региональном центре «Мой бизнес» стартует обучающая программа для молодёжи

На протяжении месяца 300 ребят со всей республики от 14 до 17 лет примут участие в открытых уроках, курсах по основам предпринимательства, деловых играх и тематической смене.

Школьники и студенты пройдут все этапы создания бизнеса – от поиска до привлечения стартового капитала и принятия управленческих решений. В этом им помогут им успешные предприниматели столицы.

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