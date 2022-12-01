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4 мая, 14:27
Новости

Драйв, азарт и мощь отечественных авто

Драйв, азарт и мощь отечественных авто

В Калмыкии состоится третий этап Кубка ЮФО по трофи-спринту "Vоины БеZдорожья". Это разновидность джипинга - прохождения туристического маршрута по бездорожью на автомобилях повышенной проходимости.

Как сообщает пресс-служба профильного министерства, съезд по бездорожью пройдёт за 8-м микрорайоном до р.Элистинка.

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