Драйв, азарт и мощь отечественных авто

В Калмыкии состоится третий этап Кубка ЮФО по трофи-спринту "Vоины БеZдорожья". Это разновидность джипинга - прохождения туристического маршрута по бездорожью на автомобилях повышенной проходимости.



Как сообщает пресс-служба профильного министерства, съезд по бездорожью пройдёт за 8-м микрорайоном до р.Элистинка.