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17 февраля, 15:30
НовостиКультура

Сегодня начинаются очередные фотопробы претендентов на роли в новом фильме Эллы Манжеевой

Сегодня начинаются очередные фотопробы претендентов на роли в новом фильме Эллы Манжеевой

 Картина «Белой дороги»  – сложный диалог режиссера со своей Родиной и, в то же время, - субъективный взгляд на то, чем является Калмыкия сейчас. Желающих стать частью съемочной группы немало. Главный герой – мальчик Алдар 6-8 лет. Остальным персонажам – от 20 до 90 лет. Поэтому на фотопробы ждут всех: женщин, мужчин, молодых людей и девушек, бабушек. И конечно, самых юных жителей республики.

Кастинг продлится до пятницы. Самое главное требование, говорит режиссер, не опыт, а умение держаться в седле. Съёмки фильма начнутся в этом году. Пока руководители кинопроекта формируют актерскую базу. Напомним, что он был представлен в Министерстве культуры России и получил господдержку.

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