Хоккейная команда Элиста приняла участие в турнире «Дружба народов» в Астрахани

Сборная республики соревновалась в возрастной категории 40+. Соперники - москвичи, сборная Пятигорска и местная команда. Бату Хасиков поблагодарил организаторов турнира, лично губернатора Астраханской области Игоря Бабушкина, и всех участников за вклад в укрепление тёплых взаимоотношений среди народов России и популяризацию хоккея.

Соревнования проходили по круговой системе. Команда «Элиста» продемонстрировала волю к победе и завоевала почетное второе место, пропустив хозяев и опередив москвичей. Четвертыми стали представители Ставропольского края. Но их команда оказалась самой возрастной, поэтому отдаём должное и снимаем шляпу.

Так или иначе, победила дружба, отметил Бату Хасиков. «Чтобы развивать этот вид спорта в Калмыкии, мы приложим необходимые управленческие качества и ресурсы», - подчеркнул Глава республики.

