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17 февраля, 16:13
НовостиСпорт

Началась подготовка к республиканским соревнованиям по конной стрельбе из лука

Началась подготовка к республиканским соревнованиям по конной стрельбе из лука

Они пройдут 27 марта. Участие примут 20 человек. Этот исконный для наших предков вид спорта переживает второе рождение. Всего несколько месяцев назад появилась отдельная Федерация. За это время провели ряд мероприятий в регионе. По итогам сформирована сборная Калмыкии. В нее вошли 20 спортсменов.

Уже в мае на Элистинском ипподроме будет впервые организован Всероссийский турнир «Кубок Победы». Ожидается, что приедут представители других регионов, призеры и победители международных соревнований. Также в планах – еще несколько турниров, проведение мастер-классов, открытие 2-3 тренировочных баз.

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