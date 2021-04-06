Сегодня начинается Страстная седмица

Она предшествует долгожданной Пасхе, которая выпадает в этом году на 2 мая. Каждый день недели наделен особым смыслом. В это время вспоминают о последних днях земной жизни Иисуса Христа, его страданиях, распятии на кресте, смерти и последующем воскрешении.

Церковь особо чтит этот период, а верующие стремятся провести их в духовных размышлениях и молитвах, без ссор, обид и дурных поступков. Пост на страстной неделе самый строгий, нельзя есть любые виды мяса и рыбы, яйца, молочные продукты, конфеты, майонез и непостную выпечку.