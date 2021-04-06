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26 апреля, 10:07
НовостиОбщество

Жители 7 муниципалитетов Калмыкии сегодня примут участие в голосовании по благоустройству общественных территорий

Жители 7 муниципалитетов Калмыкии сегодня примут участие в голосовании по благоустройству общественных территорий

Напомним, оно поможет им изменить облик своего населенного пункта. Акцент здесь - на общественных территориях и их дизайне. Проходит голосование по всей России, характер его рейтинговый, архитектурные проекты, что получат большее количество голосов, будут реконструированы в будущем году.

Принимают участие Элиста, Городовиковск, Яшалта, Лагань, Ики-Бурул, Кетченеры и село Тундутово в Малодербетовском районе. Выбрать один из проектов могут граждане от 14 лет. Для этого нужно  перейти на сайт za.gorodsreda.ru. Для голосования всего одна попытка, но дается она каждому до 30 мая.

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