Жители 7 муниципалитетов Калмыкии сегодня примут участие в голосовании по благоустройству общественных территорий

Напомним, оно поможет им изменить облик своего населенного пункта. Акцент здесь - на общественных территориях и их дизайне. Проходит голосование по всей России, характер его рейтинговый, архитектурные проекты, что получат большее количество голосов, будут реконструированы в будущем году.

Принимают участие Элиста, Городовиковск, Яшалта, Лагань, Ики-Бурул, Кетченеры и село Тундутово в Малодербетовском районе. Выбрать один из проектов могут граждане от 14 лет. Для этого нужно перейти на сайт za.gorodsreda.ru. Для голосования всего одна попытка, но дается она каждому до 30 мая.