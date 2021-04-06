35 лет катастрофы на Чернобыльской АЭС

Сегодня ликвидаторы последствий аварии на Чернобыльской атомной электростанции соберутся, чтобы вспомнить о страшных событиях, которые произошли 27 апреля 1986 года, почтить память ушедших товарищей.

Эта крупнейшая, по масштабам ущерба и последствиям, техногенная катастрофа 20 века сломала жизнь тысячам советских семей. Воздействие на окружающую среду обернулось гигантским ущербом, ликвидировали последствия, пусть и ценой своей жизни, 600 тысяч граждан СССР. Были среди них и уроженцы Калмыкии. История о них – в материале, который готовят наши корреспонденты к дневному выпуску «Вести Калмыкия».