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26 апреля, 11:18
НовостиПамять

35 лет катастрофы на Чернобыльской АЭС

35 лет катастрофы на Чернобыльской АЭС

Сегодня ликвидаторы последствий аварии на Чернобыльской атомной электростанции соберутся, чтобы вспомнить о страшных событиях, которые произошли 27 апреля 1986 года, почтить память ушедших товарищей.

Эта крупнейшая, по масштабам ущерба и последствиям, техногенная катастрофа 20 века сломала жизнь тысячам советских семей. Воздействие на окружающую среду обернулось гигантским ущербом, ликвидировали последствия, пусть и ценой своей жизни, 600 тысяч граждан СССР. Были среди них и уроженцы Калмыкии. История о них – в материале, который готовят наши корреспонденты к дневному выпуску «Вести Калмыкия».

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