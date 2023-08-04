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7 августа, 13:08
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Сегодня начальник Управления ветеринарии Республики Виктор Санджиев в режиме видеоконференцсвязи провел совещание с руководителями подведомственных учреждений

Сегодня начальник Управления ветеринарии Республики Виктор Санджиев в режиме видеоконференцсвязи провел совещание с руководителями подведомственных учреждений

Главными темами стали эпизоотическая ситуация в регионе и выявление в Целинном районе двух инфицированных объектов по африканской чуме свиней. Как было отмечено, при проведении ветеринарных профилактических мероприятий в карантинных зонах осуществлялось тесное взаимодействие между ветслужбой, органами местного самоуправления и полицией.

Благодаря чему, в кратчайшие сроки и без инцидентов с населением был проведен отбор проб крови у свинопоголовья на территории села Троицкое. В настоящий момент проведенный осмотр и результаты лабораторных исследований циркуляции вируса АЧС в данном поселении не выявили.

Фото: Управление ветеринарии Калмыкии

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