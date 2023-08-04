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7 августа, 13:15
НовостиСтроительствоОбщество

Элиста заняла 17 место в рейтинге российских городов по вводу жилья

Элиста заняла 17 место в рейтинге российских городов по вводу жилья

Исследование подготовлено агентством «РИА Рейтинг» по данным Росстата за 2022 год. В Калмыкии в этот период было введено свыше 102 тыс. кв. м, обеспеченность населения республики жильем составила 32,3 кв. м на человека. Всего по стране появилось 100 млн жилых кв. м.

При этом 43% от общего объема строительства приходится на 100 крупнейших городов России. Больше всего квадратных метров в расчете на одного человека введено в Краснодаре, Новороссийске и Сочи — городах Краснодарского края, который также входит в группу лидеров по темпу ввода жилья.

Между тем, по информации пресс-службы главы региона, близится к завершению строительство нового дома для обманутых дольщиков в 9 микрорайоне. Его возведение находится под особым контролем. Долгострой, который должны были сдать, пришлось разобрать. Продолжает Бату Хасиков. Новый дом будет отвечать всем современным требованиям. Владельцы квартир, а их 123 человека, получат качественное и комфортное жилье.

Глава Калмыкии также напомнил, что в этом году восстановят дачу Басана Городовикова. Это будет пространство для талантливой молодежи. А в следующем году отремонтируют Дворец шахмат, который станет более привлекательным объектом для гостей республики.

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