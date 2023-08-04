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7 августа, 13:02
НовостиСельское хозяйство

Несмотря на установившуюся в регионе жару, аграрии планируют получить не менее 10 тысяч тонн овощей, а это не меньше уровня прошлого года

Несмотря на установившуюся в регионе жару, аграрии планируют получить не менее 10 тысяч тонн овощей, а это не меньше уровня прошлого года

Уборочная кампания в районах набирает хорошие темпы. Площадь овощебахчевых культур и картофеля в этом году составила 500 га. По информации пресс-службы Главы региона, овощеводы своевременно получили меры государственной поддержки. Это позволило уверенно выполнить все намеченные планы в оптимальные сроки.

В этом году объем субсидий на производство овощей открытого грунта и картофеля составил 3,5 млн. рублей. Бату Хасиков отметил, что овощеводческий потенциал в республике ещё не раскрыт, также поблагодарил тружеников поля, которые несмотря на сложные погодные условия, не останавливают свои работы.

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