Сегодня началась Масленичная неделя

Её отмечают в последнюю неделю перед началом Великого поста за семь недель до Пасхи. В следующий понедельник, 14 марта, начнется Великий пост.

Масленица — это один из самых любимых народных праздников: она знаменует окончание зимы и приход весны. И каждый из семи дней на Руси имел свой смысл и свое название. И, хотя к православной традиции этот праздник не имеет отношение, он стал в России, по-настоящему, народным. С богатыми угощениями, веселеем и гостями. Непременный атрибут Масленицы — блины — символ солнца. Ими принято угощать родных и близких. Завершится Масленица сжиганием ритуального чучела Зимы.