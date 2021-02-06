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9 марта, 10:01
Новости

В Элисту прибыл первый авиарейс из Минеральных Вод

В Элисту прибыл первый авиарейс из Минеральных Вод

8 марта на взлётно-посадочную полосу Элистинского аэропорта приземлился первый рейс  из Мин.вод. Маршрут «Минеральные воды-Элиста-Минеральные воды» – одно из трёх новых направлений, которые стали доступны жителям Калмыкии после заключения соглашения между профильным региональным министерством и одной из авиакомпаний на предоставление субсидий из республиканского бюджета. В числе первых пассажиров рейса один из руководителей компании-перевозчика, блогеры и представителями СМИ. Подробнее, смотрите в сюжете наших коллег.

 

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