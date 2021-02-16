Бату Хасиков поздравил жителей Калмыкии с Международным женским днём

"Дорогие жительницы Калмыкии!

Наши бабушки, мамы, дочери, сестры!

От всего сердца поздравляю вас с Международным женским днём.

Мы окружаем наших любимых женщин благодарностью, уважением, радостью, заботой, восхищением и любовью.

Вы сочетаете в себе хранительниц домашнего очага, беззаветно заботясь о родных и близких, при этом достигаете значительных успехов в той или иной деятельности, что вызывает чувство гордости. И что очень важно, всегда очаровательны и красивы.

Именно вам мы обязаны радостью отцовства. Вы дарите миру новую жизнь, отдаете детям всю свою нежность и абсолютную любовь.

Материнство – с одной стороны счастье, а с другой огромный труд и ответственность. Но важно понимать, что это будущее нашего общества, основа развития республики, всей страны и укрепления нашего народа.

От всей души желаю вам, наши дорогие женщины, счастья, здоровья, гармонии! А мы мужчины всегда будем стараться сопутствовать и соответствовать тому, чтобы так и было!" - говорится в поздравлении Главы Калмыкии Бату Хасикова