Сегодня на заседании Избирательной комиссии Республики Калмыкия приняли участие 11 членов комиссии с правом решающего голоса и один человек с правом совещательного голоса.
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На заседании комиссии, рассмотрев поступившие предложения, назначили в территориальную избирательную комиссию Городовиковска двоих человек и одного в Яшалтинскую территориальную избирательную комиссию.
Кроме того, был назначен председатель Городовиковской ТИК Республики Калмыкия.
Фото: Избирательная комиссия Республики Калмыкия