Сегодня на заседании Избирательной комиссии Республики Калмыкия приняли участие 11 членов комиссии с правом решающего голоса и один человек с правом совещательного голоса.

На заседании комиссии, рассмотрев поступившие предложения, назначили в территориальную избирательную комиссию Городовиковска двоих человек и одного в Яшалтинскую территориальную избирательную комиссию.

Кроме того, был назначен председатель Городовиковской ТИК Республики Калмыкия.

Фото: Избирательная комиссия Республики Калмыкия