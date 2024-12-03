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3 декабря, 14:59
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Сегодня на заседании Избирательной комиссии Республики Калмыкия приняли участие 11 членов комиссии с правом решающего голоса и один человек с правом совещательного голоса.

Сегодня на заседании Избирательной комиссии Республики Калмыкия приняли участие 11 членов комиссии с правом решающего голоса и один человек с правом совещательного голоса.

На заседании комиссии, рассмотрев поступившие предложения, назначили в территориальную избирательную комиссию Городовиковска двоих человек и одного в Яшалтинскую территориальную избирательную комиссию.

Кроме того, был назначен председатель Городовиковской ТИК Республики Калмыкия.

Фото: Избирательная комиссия Республики Калмыкия

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